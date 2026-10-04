इंदौर में हेड कांस्टेबल को कार से टक्कर मारने वाला आरोपी हथकड़ी सहित चकमा देकर भागा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : संयोगितागंज थाना के प्रधान आरक्षक लाल साहब को कार से टक्कर मारने वाला आरोपित पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। पुलिसवालों ने पीछा कर पकड़ लिया लेकिन दौड़भाग में घायल हो गया और एक हाथ में फ्रेक्चर हो गया। पुलिस ने उसके विरुद्ध इस मामले में भी पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया है।

सदर बाजार पुलिस लाइन में रहने वाले प्रधान आरक्षक लाल साहब को गुरुवार रात कार (स्कार्पियो) चालक ने घायल कर दिया था। लाल साहब पुलिसकर्मियों के साथ एबी रोड पर रात्रि में वाहन चेकिंग कर रहा था। स्टॉपर लगाकर गाड़ी रोकने पर आरोपितों ने कार आगे बढा दी और लाल साहब को टक्कर मारते हुए भागने लगे।