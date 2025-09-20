MP के बड़वाह रेलवे क्रांसिंग ब्रिज में होगा बदलाव, NHAI ने तैयार किया डिजाइन, जानें क्या होगा खास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-खंडवा राजमार्ग के बड़वाह रेलवे क्रासिंग पर बनने वाले ब्रिज में बदलाव किया जा रहा है। मौजूद डिजाइन के आधार पर वाहन अपनी अधिकतम रफ्तार 80 किमी रख सकते है, लेकिन नियमानुसार राजमार्ग को 100 किमी की रफ्तार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ब्रिज का अलाइनमेंट में संशोधन कर दिया है। नई डिजाइन तैयार कर ली गई है। निर्माण एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है।

इंदौर-खंडवा राजमार्ग में बदलाव खासबात यह है कि ब्रिज के लिए अतिरिक्त 300 मीटर की जमीन की आवश्यकता है। वैसे इसके लिए एनएचएआइ ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। मगर अभी जमीन के बदलने दिए जाने वाली राशि जमा करना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक यह काम अगले महीने तक पूरा किया जाएगा। बड़वाह रेलवे क्रांसिंग पर पौने दो किमी लम्बा रेलवे ओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है।