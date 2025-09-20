MP के बड़वाह रेलवे क्रांसिंग ब्रिज में होगा बदलाव, NHAI ने तैयार किया डिजाइन, जानें क्या होगा खास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-खंडवा राजमार्ग के बड़वाह रेलवे क्रासिंग पर बनने वाले ब्रिज में बदलाव किया जा रहा है। मौजूद डिजाइन के आधार पर वाहन अपनी अधिकतम रफ्तार 80 किमी रख सकते है, लेकिन नियमानुसार राजमार्ग को 100 किमी की रफ्तार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ब्रिज का अलाइनमेंट में संशोधन कर दिया है। नई डिजाइन तैयार कर ली गई है। निर्माण एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है।
खासबात यह है कि ब्रिज के लिए अतिरिक्त 300 मीटर की जमीन की आवश्यकता है। वैसे इसके लिए एनएचएआइ ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। मगर अभी जमीन के बदलने दिए जाने वाली राशि जमा करना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक यह काम अगले महीने तक पूरा किया जाएगा। बड़वाह रेलवे क्रांसिंग पर पौने दो किमी लम्बा रेलवे ओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है।
बीते दिनों ब्रिज की टेस्टिंग की गई। कम घुमावदार होने से वाहन तेजी से नहीं निकल पाए। इनकी अधिकतम स्पीड 80 प्रति घंटा रही। इसके बाद एनएचएआइ ने ब्रिज का अलाइनमेंट बदला और नई डिजाइन तैयार की गई। इसके चलते 300 मीटर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण करना पड़ी है। इससे वाहनों की 100 किमी स्पीड बनाए रखने में आसानी होगी।
खासबात यह है कि राजस्व की जमीन होने के चलते प्रक्रिया जल्दी पूरी की गई। मेघा इंजीनियरिंग ने नए अलाइनमेंट का काम भी शुरू कर दिया है, जो अगले तीन महीनों में निर्माण खत्म किया जाएगा। इसके चलते ब्रिज की डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव ने कहा कि ब्रिज का अलाइनमेंट को बदल दिया है। अक्टूबर-नवंबर तक काम पूरा किया जाएगा।