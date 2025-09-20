मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के बड़वाह रेलवे क्रांसिंग ब्रिज में होगा बदलाव, NHAI ने तैयार किया डिजाइन, जानें क्या होगा खास

    Indore News: खासबात यह है कि ब्रिज के लिए अतिरिक्त 300 मीटर की जमीन की आवश्यकता है। वैसे इसके लिए एनएचएआइ ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। मगर अभी जमीन के बदलने दिए जाने वाली राशि जमा करना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक यह काम अगले महीने तक पूरा किया जाएगा। बड़वाह रेलवे क्रांसिंग पर पौने दो किमी लम्बा रेलवे ओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है।

    By Kapil Niley
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 10:27:30 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 10:27:29 PM (IST)
    MP के बड़वाह रेलवे क्रांसिंग ब्रिज में होगा बदलाव, NHAI ने तैयार किया डिजाइन, जानें क्या होगा खास
    बड़वाह रेलवे ओवर ब्रिज का अलाइनमेंट बदला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-खंडवा राजमार्ग के बड़वाह रेलवे क्रासिंग पर बनने वाले ब्रिज में बदलाव किया जा रहा है। मौजूद डिजाइन के आधार पर वाहन अपनी अधिकतम रफ्तार 80 किमी रख सकते है, लेकिन नियमानुसार राजमार्ग को 100 किमी की रफ्तार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ब्रिज का अलाइनमेंट में संशोधन कर दिया है। नई डिजाइन तैयार कर ली गई है। निर्माण एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है।

    इंदौर-खंडवा राजमार्ग में बदलाव

    खासबात यह है कि ब्रिज के लिए अतिरिक्त 300 मीटर की जमीन की आवश्यकता है। वैसे इसके लिए एनएचएआइ ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। मगर अभी जमीन के बदलने दिए जाने वाली राशि जमा करना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक यह काम अगले महीने तक पूरा किया जाएगा। बड़वाह रेलवे क्रांसिंग पर पौने दो किमी लम्बा रेलवे ओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है।

    ब्रिज का अलाइनमेंट बदला और नया डिजाइन तैयार

    बीते दिनों ब्रिज की टेस्टिंग की गई। कम घुमावदार होने से वाहन तेजी से नहीं निकल पाए। इनकी अधिकतम स्पीड 80 प्रति घंटा रही। इसके बाद एनएचएआइ ने ब्रिज का अलाइनमेंट बदला और नई डिजाइन तैयार की गई। इसके चलते 300 मीटर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण करना पड़ी है। इससे वाहनों की 100 किमी स्पीड बनाए रखने में आसानी होगी।

    यह भी पढ़ें- 'कांग्रेस वाले आएं तो चप्पल तैयार रखना...', सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को दे दी नसीहत, विपक्ष पर कसा तंज

    अक्टूबर-नवंबर तक काम पूरा किया जाएगा

    खासबात यह है कि राजस्व की जमीन होने के चलते प्रक्रिया जल्दी पूरी की गई। मेघा इंजीनियरिंग ने नए अलाइनमेंट का काम भी शुरू कर दिया है, जो अगले तीन महीनों में निर्माण खत्म किया जाएगा। इसके चलते ब्रिज की डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव ने कहा कि ब्रिज का अलाइनमेंट को बदल दिया है। अक्टूबर-नवंबर तक काम पूरा किया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.