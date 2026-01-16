भागीरथपुरा त्रासदी एक चेतावनी, भारत में दूषित पानी बना रहा है लाइलाज 'सुपरबग्स', क्या बेअसर हो रही हैं 'एंटीबायोटिक' दवाएं?

नईदुनिया प्रतिनिधि। हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना, जहां सीवेज का पानी पीने की पाइपलाइन में मिलने से कई मौतें हुईं, ने एक गहरे और अदृश्य खतरे—'एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस' या 'सुपरबग्स' की ओर इशारा किया है। चिकित्सा जगत में एंटीबायोटिक्स को 'चमत्कारी दवा' माना जाता रहा है, जिसने पिछली शताब्दी में लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन आज वही दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं।

क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सुपरबग्स? एंटीबायोटिक वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को मारकर संक्रमण ठीक करती हैं। 'एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस' तब होता है जब बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिन्हें 'सुपरबग्स' कहा जाता है। 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' (AMR) एक व्यापक शब्द है जिसमें वायरस, कवक और परजीवी भी शामिल हैं।

प्रदूषण बना रहा है बैक्टीरिया को 'शक्तिशाली' भारत में प्रदूषित पानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा वाहक है। नदियों और झीलों में छोड़े जाने वाले अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे में एंटीबायोटिक यौगिक होते हैं। इन प्रदूषित जल स्रोतों में रहने वाले बैक्टीरिया दवाओं के संपर्क में आकर निम्नलिखित तरीके से खुद को बचाना सीख जाते हैं: दवाओं को नष्ट करने वाले एंजाइम बनाना।

दवाओं को अपनी कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकना।

अपनी आंतरिक संरचना को बदलना ताकि दवाएं काम न करें। भारत के लिए खतरे की घंटी: डरावने आंकड़े WHO GLASS 2025 रिपोर्ट: एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया दुनिया भर में 12.7 लाख मौतों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

द लैंसेट की रिपोर्ट: भारत में 83% मरीज 'सुपरबग्स' के वाहक हैं।

भारत में हर तीन में से एक संक्रमण (जैसे E. coli और S. aureus) अब सामान्य एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं हो रहा है।

देश के 80% नदी क्षेत्र एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारण 'उच्च जोखिम' श्रेणी में हैं, जिससे 31.5 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। संक्रमण का फैलाव: खेत से थाली तक यह केवल पानी तक सीमित नहीं है। प्रदूषित जल का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया फसलों और खाद्य पदार्थों तक पहुँच जाते हैं। इसके अलावा, पशुपालन और मत्स्य पालन में विकास को बढ़ावा देने के लिए एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। भारत से निर्यात की गई सब्जियों और दूध के नमूनों में भी प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाए गए हैं।