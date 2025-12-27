डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरना समस्या नहीं, रणनीति है... भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने समझाया ये 'अर्थशास्त्र'

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत चिंता की बात नहीं बल्कि यह अर्थशास्त्र है। पूर्व केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदौर में शुक्रवार को यह बयान दिया। भाजपा नेत्री ने इंदौर में पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही। स्थानीय भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री वीर बाल दिवस के आयोजन में शामिल होने पहुंची थी।

इस दौरान लेखी से पत्रकारों ने सवाल किया कि मनमोहन सिंह सरकार में भाजपा रुपये के अवमूल्यन पर शोर मचाती थी अब तो रुपया और तेजी से गिर रहा है। इस पर लेखी ने अर्थशास्त्र समझाते हुए रुपये के गिरने के लाभ भी गिना दिया। लेखी ने अर्थशास्त्र के सिद्धांत समझाते हुए इसे सोची-समझी रणनीति बताया।