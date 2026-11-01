इंदौर में भूमिगत मेट्रो के लिए 8 नवंबर से दूसरी सुरंग का निर्माण शुरू करेगी टीबीएम ‘सरस्वती’

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर : एयरपोर्ट से बड़ा गणपति की ओर टनल बोरिंग मशीन ‘नर्मदा‘ ने अब तक 90 मीटर में सुरंग का निर्माण कर दिया है। अगले आठ माह में यह टीबीएम बीएसएफ परिसर स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी।

वहीं, अब एयरपोर्ट स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन से दूसरी टनल बोरिंग मशीन ‘ नर्मदा‘ 8 नवंबर से दूसरी सुरंग के निर्माण का कार्य शुरू करेंगी। इस तरह यह दोनों टनल बोरिंग मशीनें एयरपोर्ट से नगर निगम स्थित प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन तक करीब 2400 मीटर हिस्से में सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण करेंगी।