अंग्रेजों से आज तक : नई नहीं है देवी-देवताओं को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा, 187 साल पहले ब्रिटिश संसद में हुई थी बहस

अरविंद दुबे, नईदुनिया, इंदौर : देवास के प्रसिद्ध मां चामुंडा मंदिर में पहली बार माता को गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय लिया गया है। देवी को सैन्य सम्मान देने का यह फैसला आज की व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक संदर्भ करीब 187 वर्ष से भी पुराना है।

13 अगस्त 1839 को ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में भारत के धार्मिक जुलूसों में सैनिकों की मौजूदगी और देवता की प्रतिमा को दी जाने वाली सलामी पर बाकायदा बहस हुई थी। प्रश्न यह था कि सैनिकों का सम्मान वास्तव में किसके लिए है- राजा के लिए या उसके साथ जुलूस में चल रहे देवी- देवता की मूर्ति के लिए?

यह विवरण ब्रिटिश संसद की आधिकारिक कार्यवाही के अभिलेख ‘हैंसर्ड’ में दर्ज है। उस दिन ‘भारत में मूर्तिपूजा’ विषय पर बहस हुई थी। अभिलेख से पता चलता है कि भारतीय धार्मिक जुलूसों में सरकारी सैनिकों की भूमिका और देवता की मूर्ति को दी जाने वाली सलामी ब्रिटिश शासन के लिए भी विवाद का विषय बन चुकी थी। संसद में किसने क्या कहा था? लंदन के बिशप : भारतीय धार्मिक जुलूसों में सरकारी सैनिकों की भागीदारी पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि राजा के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भेजने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि राजा के साथ देवता की मूर्ति भी जुलूस में हो और सैनिक उसे सलामी दें तो स्थानीय लोग इसे देवता को दिया गया सम्मान मानते हैं।