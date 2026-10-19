इंदौर में 1.22 लाख ग्रामीणों का इंतजार बढ़ा, स्वामित्व योजना की रफ्तार बेहद सुस्त, एक महीने में हुई सिर्फ 216 रजिस्ट्रियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों को भू-अधिकार अभिलेख देने के बाद अब रजिस्ट्री की जा रही है। इंदौर जिले में इस प्रक्रिया की शुरुआत करीब एक माह पहले हुई थी, लेकिन अब तक काम गति नहीं पकड़ पाया है। जिले में 95,086 प्लाटों की रजिस्ट्री की जानी है, लेकिन अब तक केवल 216 दस्तावेजों का पंजीयन हो सका है। यह कुल लक्ष्य का महज 0.23 प्रतिशत है।

जिले में एक लाख 22 हजार 669 लोग लाभान्वित होंगे इंदौर के 554 गांवों में आबादी भूमि पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों को जमीन का कानूनी हक देने के लिए सरकार रजिस्ट्री करवा रही है। इसके लिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के अधिकार दिए गए हैं। वहीं, निष्पादक अधिकारी की जिम्मेदारी पटवारियों को सौंपी गई है। पटवारी इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।