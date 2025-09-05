मेरी खबरें
    Indore News: दामन पर लगा 'दाग' झेल नहीं सका चौकीदार, हार्ट अटैक से मौत, बैटरी चोरी में पूछताछ कर रहा था मैनेजर

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 05:19:39 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 05:19:39 PM (IST)
    चौकीदार की हार्ट अटैक से मौत।

    HighLights

    1. शिवचरण चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
    2. शिवचरण से मैनेजर विनय पूछताछ कर रहा था।
    3. उस पर बेटरी चौरी का आरोप लगाया गया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजेंद्रनगर में रहने वाले चौकीदार शिवचरण चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शिवचरण से यार्ड मैनेजर विनय पूछताछ कर रहा था। उस पर बेटरी चौरी का आरोप लगाया गया था। स्वजन ने पिटाई और धमकाने का आरोप लगाया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित अंतिम चौराहा की है।

    पूछताछ के दौरान तोड़ा दम

    टीआइ नीरज बिरथरे के मुताबिक राजेंद्रनगर (कांच कारखाना) निवासी 40 वर्षीय यार्ड में चौकीदारी करता था। कुछ दिनों से यार्ड से बैटरियां चोरी हो रही थी। मैनेजर विनय ने उस पर शिवचरण पर चोरी का आरोप लगाया और पूछताछ की। शिवचरण ने मल्हारगंज क्षेत्र में बैटरी बेचना भी स्वीकार लिया। मैनेजर व उसके साथी बुधवार को शिवचरण को बड़ा गणपति की तरफ लेकर आ गए।

    मैनेजर व उसके साथी बुधवार को शिवचरण को बड़ा गणपति की तरफ लेकर आ गए। अंतिम चौराहा पर अचानक शिवचरण की तबियत बिगड़ी और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। विनय उसे घर ले गया और शव रख कर गायब हो गया।

    परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप

    टीआइ के मुताबिक पत्नी देवी अहिरवार ने कहा शिवचरण को प्रताड़ित किया था। उसके साथ मारपीट भी कर दी थी। पिटाई के कारण ही उसकी मौत हो गई। गुरुवार को पुलिस ने स्वजन के कथन लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। टीआइ के मुताबिक शून्य पर मर्ग कायम हुआ है। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र की है।

