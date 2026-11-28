नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के पॉश इलाके वायएन रोड पर रांका मेंशन के पास सरकारी ठेकेदार राजेश जैन (युवा) के बंगले में करोड़ों रुपये की चोरी हो गई। घर की तिजोरी से करीब दो किलो सोने के आभूषण और हीरे के हार सेट गायब हो गए। तिजोरी करीब 200 किलो वजनी है और उसका लॉक सात चाबियों से खुलता है। चाबियां पहली मंजिल पर रखी थीं, जबकि तिजोरी दूसरी मंजिल पर फिक्स थी। ठेकेदार ने सुनियोजित तरीके से चोरी किए जाने की आशंका जताते हुए साउथ तुकोगंज थाने में शिकायत की है।

ठेकेदार राजेश जैन (युवा) के अनुसार, बंगले की दूसरी मंजिल पर बेडरूम में गोदरेज की 200 किलो वजनी तिजोरी रखी है। पत्नी प्रिया ने इसमें सोने और हीरे के आभूषण रखे थे। शुक्रवार को शादी समारोह में जाने के लिए तिजोरी खोली तो उसमें से आभूषण गायब थे। चोरों ने चुनिंदा और महंगे आभूषण चुराए, जबकि छोटे आभूषण छोड़ दिए।

राजेश के परिवार में चार सदस्य हैं, जिनमें पति-पत्नी और दो बेटे शामिल हैं। उन्होंने हाउसकीपिंग का काम करने वाले दो लोगों पर चोरी की आशंका जताते हुए उनसे पूछताछ की। दोनों के इनकार करने पर वे तुकोगंज थाने पहुंचे और चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक अधिकारियों को भी बुलाया गया। पुलिस ने फिंगर प्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। 200 किलो की तिजोरी, सात चाबियों से खुलता है लॉक इस मामले में तिजोरी की सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा में है। राजेश के अनुसार, तिजोरी करीब 200 किलो वजनी है। तिजोरी बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि इसकी चाबियां कोई और नहीं बना सकता। पत्नी प्रिया ने दीपावली पर पूजन के बाद आभूषण तिजोरी में रखे थे। उन्होंने 15 दिनों के भीतर चोरी होने की आशंका जताई है। इस अवधि में बाहरी लोगों के घर आने की संभावना कम थी।