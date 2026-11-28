नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। करीब 12 लाख रुपये कीमत के सेब हड़पने के लिए ट्रक मालिक और चालक ने सड़क हादसे और लूट की झूठी कहानी रच दी। जम्मू-कश्मीर के कारोबारी को फोन कर बताया कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और हादसे के बाद सेब की 800 पेटियां भीड़ लूटकर ले गई।

जबकि हकीकत में दोनों ने सेब की पेटियां मुरैना के एक गोदाम में छिपाकर रख दी थीं। कारोबारी की शिकायत पर ग्वालियर पुलिस ने जांच की तो साजिश सामने आ गई। पुलिस ने चालक दिनेश गुर्जर और ट्रक मालिक सूरज गुर्जर को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 800 पेटी सेब बरामद कर ली है।