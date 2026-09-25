अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन इंदौर में नहीं रहेगा स्थानीय अवकाश, कलेक्टर ने नहीं की घोषणा, स्कूल व कार्यालय होंगे संचालित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर में अनंत चर्तुदशी के अगले दिन स्थानीय अवकाश नहीं होगा। ऐसे में स्कूलों ने अपने स्तर पर स्कूल संचालन का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि विगत वर्षों में अनंत चर्तुदशी के अगले दिन कलेक्टर द्वारा शहर में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता था।

कलेक्टर को शिक्षा सत्र में वर्ष में तीन बार तीन दिन ही स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार है। इस बार कलेक्टर द्वारा 14 जनवरी को मकर संक्राति, 21 अक्टूबर को दशहरे के दूसरे दिन व 11 नवंबर को भाई दूज पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जा चुका। इस वजह से इस बार अनंत चर्तुदशी के अगले दिन स्थानीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है। जिन शासकीय कार्यालयों में शनिवार को अवकाश नहीं होता था वहां नियमित कामकाज होगा।