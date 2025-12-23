मेरी खबरें
    Indore News: ज्वेलरी शॉप में छत के रास्ते घुसे चोर, 20 लाख के आभूषण गायब; जांच में जुटी पुलिस

    By Vinay YadavEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 02:15:04 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 02:24:34 AM (IST)
    ज्वेलरी शॉप में चोरी

    HighLights

    1. देर रात ज्वेलरी शॉप में चोर घुसे
    2. 20 लाख रूपये के आभूषण चोरी
    3. चोरों की तलाश कर रही पुलिस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। राऊ थाना क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी में रविवार देर रात ज्वेलरी शॉप में चोर घुसे और करीब 20 लाख रूपये के सोने, चांदी, डायमंड के आभूषण चुराकर ले गए। शातिर आरोपितों ने पहले पहले रैकी की और फिर पड़ोसी की छत के रास्ते में दुकान में प्रवेश किया।

    फरियादी देवेंद्र सोनी ने बताया कि रात करीब तीन बजे घर के नीचे बनी दुकान में चोर घुस गए। चोर छत पर लगे दरवाजे का ताला तोड़कर घर में और फिर दुकान तक पहुंचे। सोमवार सुबह जब कर्मचारी पहुंची और उसने दुकान का ताला खोला तब वारदात का पता चला। दुकान के अंदर के ताले टूटे हुए थे और आभूषण नहीं थे। मौके पर पहुंचने के बाद देखा तो करीब 20 लाख के आभूषण नहीं थे। बता दें कि पहले देवेंद्र सोनी का परिवार यहीं रहता था, लेकिन कुछ माह पहले यहां से शिफ्ट हो गया है।


    फुटेज में दिखाई दे रहे आरोपी

    पुलिस के मुताबिक जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसमें दो आरोपी दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश दुकान के अंदर गया था और दूसरा बाहर खड़ा था। दोनों ने नकाब पहने थे। आरोपी फुटेज में पैदल चलते नजर आ रहे हैं। मामले में गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फारेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने अलमारियों और दरवाजों से साक्ष्य जुटाए हैं।

    पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी वारदात के बाद बायपास की ओर भागे हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह बाग-टांडा गैंग से जुड़े आरोपी हो सकते हैं। आरोपी इतने शातिर है कि पुलिस को चकमा देने के लिए वह पैदल ही घटना स्थल पर पहुंचे।

    बायपास स्थित कॉलोनियों में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं

    बता दें कि बायपास स्थित कॉलोनियों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कनाड़िया, बिचौली, तेजाजी नगर, राऊ, लसूड़िया आदि थाना क्षेत्रों में लगातार चोरियां हो रही है। पुलिस निगरानी का दावा करती है, लेकिन घटनाएं कम नहीं हो रही है।

