Indore News: ज्वेलरी शॉप में छत के रास्ते घुसे चोर, 20 लाख के आभूषण गायब; जांच में जुटी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। राऊ थाना क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी में रविवार देर रात ज्वेलरी शॉप में चोर घुसे और करीब 20 लाख रूपये के सोने, चांदी, डायमंड के आभूषण चुराकर ले गए। शातिर आरोपितों ने पहले पहले रैकी की और फिर पड़ोसी की छत के रास्ते में दुकान में प्रवेश किया।

फरियादी देवेंद्र सोनी ने बताया कि रात करीब तीन बजे घर के नीचे बनी दुकान में चोर घुस गए। चोर छत पर लगे दरवाजे का ताला तोड़कर घर में और फिर दुकान तक पहुंचे। सोमवार सुबह जब कर्मचारी पहुंची और उसने दुकान का ताला खोला तब वारदात का पता चला। दुकान के अंदर के ताले टूटे हुए थे और आभूषण नहीं थे। मौके पर पहुंचने के बाद देखा तो करीब 20 लाख के आभूषण नहीं थे। बता दें कि पहले देवेंद्र सोनी का परिवार यहीं रहता था, लेकिन कुछ माह पहले यहां से शिफ्ट हो गया है।