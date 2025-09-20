MP के इस पूर्व क्रिकेटर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, BCCI ने बनाया कोच, जानें कौन है ये खिलाड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंदौर के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अमय खुरासिया को शेष भारत टीम का नया कोच नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी न केवल उनके लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि वह इस पद तक पहुंचने वाले राज्य के पहले प्रशिक्षक बने हैं।

कौन है अमय खुरासिया? अमय खुरासिया का जन्म 1972 में हुआ। इंदौर से आने वाले खुरासिया ने बेहद कम उम्र में क्रिकेट की ओर रुख किया। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और धीरे-धीरे अपनी जगह मजबूत की। अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया।

अंतरराष्ट्रीय पारी भारत के लिए खुरासिया का डेब्यू साल 1999 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ। उस मैच में बाएं हाथ के इस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने 5वें नंबर पर उतरकर सिर्फ 45 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली थी। उसी वर्ष उन्हें 1999 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में भी शामिल किया गया। हालांकि, टीम इंडिया की मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप के चलते उन्हें प्लेइंग इलेवन में अधिक मौके नहीं मिले। खुरासिया ने भारत के लिए कुल 12 वनडे मैच खेले और 149 रन बनाए। उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2001 में श्रीलंका के खिलाफ रहा। घरेलू क्रिकेट और उपलब्धियां घरेलू क्रिकेट में खुरासिया का रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करीब 199 मैच खेले और 7000 से अधिक रन बनाए। मैदान पर उनका धैर्य और तकनीक उन्हें मध्य प्रदेश क्रिकेट का एक भरोसेमंद चेहरा बनाते रहे।