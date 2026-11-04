इंदौर संभाग में अवैध शराब बेचने वालों पर होगी जिला बदर और NSA की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर संभाग में अवैध रूप से मदिरा का निर्माण करने वाले, उसका भंडारण करने वाले तथा विभिन्न माध्यमों से परिवहन और विक्रय करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर जिला बदर और एनएसए की कार्यवाही करें। शराब की दुकानें कतिपय स्थानों पर इंदौर शहर में नियत समय के बाद भी शराब दुकानें खुली रहती हैं, इन पर एक्साइज विभाग कार्यवाही करें।

यह निर्देश संभागायुक्त भास्कार लाक्षकार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में संभाग के अधिकारियों को दिए। संभागायुक्त लाक्षाकार ने कहा कि गांजे की खेती जिन स्थानों पर पकड़ी गई हैं, वहां के स्थानीय प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी तय करें। साथ ही अवैध शराब के भंडारण पाए जाने पर एक्साइज एक्ट के 34(2) के प्रकरणों में न्यायालयों में सशक्त पैरवी की जाये, ताकि दोषसिद्धि हों सके।