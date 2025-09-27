मेरी खबरें
    इंदौर के डॉक्टर्स ने किया कमाल, एक वर्ष से दिल में फंसी एयरगन की तीन सुइयों को जटिल सर्जरी कर निकालीं

    शहर में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर 29 वर्षीय विचाराधीन कैदी के दिल में करीब एक साल से फंसी तीन सुइयां निकाल दीं। डॉक्टरों के अनुसार यह चमत्कार है कि मरीज दिल में तीन सुइयां होने के बावजूद जीवित रहा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 12:44:49 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 12:44:49 AM (IST)
    इंदौर के डॉक्टर्स ने किया कमाल, एक वर्ष से दिल में फंसी एयरगन की तीन सुइयों को जटिल सर्जरी कर निकालीं
    इंदौर के डॉक्टर्स ने किया कमाल(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 29 वर्षीय विचाराधीन कैदी के दिल में करीब एक साल से फंसी तीन सुइयां निकाल दीं
    2. डॉक्टरों के अनुसार यह चमत्कार है कि मरीज दिल में तीन सुइयां होने के बावजूद जीवित रहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर 29 वर्षीय विचाराधीन कैदी के दिल में करीब एक साल से फंसी तीन सुइयां निकाल दीं। डॉक्टरों के अनुसार यह चमत्कार है कि मरीज दिल में तीन सुइयां होने के बावजूद जीवित रहा।

    पिछले वर्ष दिल्ली में पैसों के विवाद के दौरान मरीज पर एयरगन से सीने, गर्दन और सिर में सुइयां मारी गई थीं। शरीर के अन्य हिस्सों से सुइयां निकाल दी गई थीं, लेकिन दिल में तीन सुइयां फंसी रह गई थीं।

    शुक्रवार को एमजीएम मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के डॉ. सुमित प्रताप सिंह की टीम ने पांच घंटे चली सर्जरी के दौरान 2.5, 1.5 और 1 इंच की सुइयां निकालीं।

    हालात में शुधार

    डॉ. सुमित के अनुसार सीटी स्कैन से पता चला कि सुई सीने की झिल्ली और फेफड़ों के आसपास भी फंसी हुई थी। बिना सर्जरी के मरीज की जान खतरे में थी। सर्जरी के बाद मरीज की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और अब उसे खतरा नहीं है।

