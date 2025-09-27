MP News: मुरैना में एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खटिया सहित ई-रिक्शा से अस्पताल ले गए मरीज, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। जिला अस्पताल में मरीज, अटेंडर और कर्मचारी उस समय हैरान रह गए, जब स्वजन बुजुर्ग मरीज को खटिया सहित ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे तक जा पहुंचे।

उत्तमपुरा के 70 वर्षीय बुजुर्ग रामबख्श सिंह गुरुवार शाम घर की सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए। स्वजन ने एंबुलेंस के लिए फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक एंबुलेंस नहीं आई। इसके बाद स्वजन ने खटिया सहित बुजुर्ग को ई-रिक्शा में रखा और अस्पताल ले आए।