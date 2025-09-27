मेरी खबरें
    MP News: मुरैना में एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खटिया सहित ई-रिक्शा से अस्पताल ले गए मरीज, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

    जिला अस्पताल में मरीज, अटेंडर और कर्मचारी उस समय हैरान रह गए, जब स्वजन बुजुर्ग मरीज को खटिया सहित ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे तक जा पहुंचे।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 12:00:44 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 12:00:44 AM (IST)
    MP News: मुरैना में एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खटिया सहित ई-रिक्शा से अस्पताल ले गए मरीज, वीडियो इंटरनेट पर वायरल
    खटिया सहित ई-रिक्शा से अस्पताल ले गए मरीज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। जिला अस्पताल में मरीज, अटेंडर और कर्मचारी उस समय हैरान रह गए, जब स्वजन बुजुर्ग मरीज को खटिया सहित ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे तक जा पहुंचे।

    उत्तमपुरा के 70 वर्षीय बुजुर्ग रामबख्श सिंह गुरुवार शाम घर की सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए। स्वजन ने एंबुलेंस के लिए फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक एंबुलेंस नहीं आई। इसके बाद स्वजन ने खटिया सहित बुजुर्ग को ई-रिक्शा में रखा और अस्पताल ले आए।

    ई-रिक्शा रोकने की कोशिश

    अस्पताल के मेन गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने ई-रिक्शा को रोकने की कोशिश की, लेकिन घायल बुजुर्ग के स्वजन जबरन ई-रिक्शा को अस्पताल भवन के अंदर ले गए और सीधे इमरजेंसी वार्ड के बाहर तक पहुंचा दिया। वहां डाक्टर बैठे हुए थे। इसके बाद बुजुर्ग को ई-रिक्शा में रखी खटिया से उतारकर स्ट्रेचर पर इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है।

