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इंदौर में पारिवारिक विवाद के चलते अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों ने की खुदकुशी

इंदौर में दो पुरुषों और एक महिला ने आत्महत्या कर ली। सभी मामलों में पारिवारिक विवाद सामने आया है।

By Mukesh MangalEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 11:11:40 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 11:17:42 AM (IST)
इंदौर में पारिवारिक विवाद के चलते अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों ने की खुदकुशी
राजू, आरती और अर्जुन।

HighLights

  1. अर्जुन पुत्र बनेसिंह राठौर ने सोमवार रात घर में फांसी लगाकर जान दे दी
  2. शिप्रा में रहने वाली आरती पत्नी अर्जुन चंदेल ने 23 सितंबर को घर में जहर पी लिया
  3. राजू पुत्र मुन्नालाल ठाकुर ने भी पारिवारिक विवाद के बाद सुसाइड कर लिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में 24 घंटे के भीतर पारिवारिक विवाद के कारण तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस तीनों ही मामलों में जांच कर रही है और स्वजन के बयान दर्ज कर रही है। तेजाजी नगर पुलिस के अनुसार नई बस्ती निवासी 28 वर्षीय अर्जुन पुत्र बनेसिंह राठौर ने सोमवार रात घर में फांसी लगाकर जान दे दी। अर्जुन चौकीदारी का काम करता था। उसकी शादी अंजलि से पांच माह पहले ही हुई थी।

परिवार के अनुसार शादी के बाद अर्जुन अलग रहने लगा था। सोमवार को काम से लौटने के बाद पति-पत्नी में कहासुनी हुई। फिर अर्जुन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फंदे पर झूल गया। दोस्त उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अर्जुन के परिवार में माता-पिता और एक भाई हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की है।


शादी के 12 साल हो गए थे

शिप्रा में रहने वाली 28 वर्षीय आरती पत्नी अर्जुन चंदेल ने 23 सितंबर को घर में जहर पी लिया था। स्वजन उसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल ले गए, जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। आरती के पिता ने बताया कि आरती और अर्जुन की शादी को करीब 12 साल हो गए थे।

उनकी तीन बेटियां हैं। अर्जुन सिविल लाइन का काम करता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरती ने यह कदम उठाया। शिप्रा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कमरे का दरवाजा तोड़ा तो

परदेशीपुरा के नेहरू नगर में रहने वाले 45 वर्षीय राजू पुत्र मुन्नालाल ठाकुर ने भी पारिवारिक विवाद के बाद सुसाइड कर लिया। सोमवार को राजू घर पर अकेले थे। परिवार के अनुसार वह गाय देखने आए थे और फिर कमरे में चले गए। काफी देर तक बाहर न आने पर स्वजन ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो राजू फंदे पर लटके मिले। राजू मिस्त्री का काम करते थे। उनके परिवार में दो बेटे हैं। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।