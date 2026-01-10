इंदौर में अवैध वसूली करने पहुंचे गुंडों ने किया जानलेवा हमला, तीन गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध वसूली करने पहुंचे गुंडों ने डेयरी मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। डेयरी मालिक के बेटों ने इसका विरोध किया तो गुंडों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। तीनों घायलों को गंभीर हालत में आइसीयू में भर्ती कराया गया है।

वारदात पल्हर नगर 60 फीट रोड की है। मोहनलाल गुुर्जर यहीं कृष्णा डेयरी के नाम से व्यापार करते हैं। रिश्तेदार पुष्कर गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार रात साहू नगर निवासी लिस्टेड गुंडा अपने साथियों के साथ अवैध वसूली के लिए कृष्णा डेयरी पहुंचा।