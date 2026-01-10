इंदौर में अवैध वसूली करने पहुंचे गुंडों ने किया जानलेवा हमला, तीन गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध वसूली करने पहुंचे गुंडों ने डेयरी मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। डेयरी मालिक के बेटों ने इसका विरोध किया तो गुंडों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। तीनों घायलों को गंभीर हालत में आइसीयू में भर्ती कराया गया है।
वारदात पल्हर नगर 60 फीट रोड की है। मोहनलाल गुुर्जर यहीं कृष्णा डेयरी के नाम से व्यापार करते हैं। रिश्तेदार पुष्कर गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार रात साहू नगर निवासी लिस्टेड गुंडा अपने साथियों के साथ अवैध वसूली के लिए कृष्णा डेयरी पहुंचा।
उसने दुकानदार मोहनलाल गुर्जर से विवाद करते हुए चाकू से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बेटे नितिन गुर्जर और अंकित गुर्जर बीच बचाव करने पहुंचे तो गुंडों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया।
बताया जा रहा है कि मोहनलाल के गले पर चाकू से हमला किया गया था। हमला करने के बाद गुंडे मौके से भाग निकले। तीनों घायलों को पास ही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची।