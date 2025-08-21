Indore News: ऑनलाइन सट्टा App Install करवाकर ठगने वाले तीन ठग गिरफ्तार

मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 12:46:29 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 12:46:29 AM (IST)
    1. गेम खेलकर लाखों रुपये कमाने का झांसा।
    2. आरोपित सुफियान को रिमांड पर लिया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खजराना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सट्टे का एप इंस्टाल करवा कर युवाओं को ठगी का शिकार बना रहे थे। इस गिरोह के तार पूरे देश में जुड़े हुए है। आरोपित महादेव सट्टा एप की तरह आइडी बना कर युवाओं से लाखों की ठगी करना स्वीकार रहे है।

    गेम खेलकर लाखों रुपये कमाने का झांसा

    खजराना टीआइ मनोज सेंधव के मुताबिक सिलवाल कॉलोनी (खजराना) निवासी इमरान इकबाल कुरैशी की शिकायत पर सुफियान खान, मुशेफ खान और मुश्ताक खान को गिरफ्तार किया है। इमरान ने पुलिस को बताया आरोपित ऑनलाइन सट्टा एप संचालित करते है। तीनों ने सुफियान के फोन में फेनटारगेट ऑनलाइन गेमिंग एप बताकर कहा कि इसमें गेम खेलकर लाखों रुपये कमा सकते है।

    आरोपित सुफियान को रिमांड पर लिया गया

    आरोपितों ने जबरदस्ती एप इंस्टाल करवाई और इमरान की आइडी बना दी। सुफियान रुपये लेकर पाइंट देता था। उसने करीब 40 हजार रुपये ऐंठ लिए। इमरान ने थाना में शिकायत कर मंगलवार को तीनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। टीआइ के मुताबिक आरोपित सुफियान को रिमांड पर लिया गया है। उसने चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाले रहीम का नाम बताया है। एप प्ले स्टोर से इंस्टाल होता है। आरोपित पूरे देश में इसी तरह से ठगी करते है।

    फर्जी बीमा अफसरों ने ठगी के रुपये तीन राज्यों में भेजे

    बीमा अफसर बनकर प्रॉपर्टी ब्रोकर करणसिंह चौहान से ठगी करने वाले बदमाशों के खातों की जानकारी मिली है। ठगी की राशि तीन राज्यों के बैंक खातों में जमा हुई है। अपराध शाखा ने सुखलिया निवासी 62 वर्षीय करण सिंह की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपितों न खुद को बीमा कंपनी का अफसर बताया था। करणसिंह को पॉलिसी के रुपये और पीएम राहत कोष से मदद का आश्वासन देकर 14 लाख 61 हजार रुपये ठगे थे। एडीसीपी के मुताबिक रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाए गए है।

