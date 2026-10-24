टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस का तार इंदौर से जुड़ा, पुलिस ने शूटर का साथी प्रांजल किया गिरफ्तार

मुकेश मंगल, नईदुनिया, इंदौर। फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने इंदौर से प्रांजल नाम के युवक को पकड़ा है। पुलिस को संदेह है कि वह फायरिंग करने वाले शूटर के संपर्क में था। मुंबई पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रही थी। शनिवार को उसकी लोकेशन इंदौर में मिलने के बाद मुंबई पुलिस की टीम यहां पहुंची और इंदौर पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में प्रांजल और फायरिंग करने वाले शूटर के बीच संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, फायरिंग की साजिश में उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी, इसकी पुष्टि पूछताछ और जांच के बाद ही हो सकेगी। मोबाइल लोकेशन से इंदौर तक पहुंची पुलिस मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद से ही पुलिस आरोपितों और उनके मददगारों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में जांच के दौरान प्रांजल का नाम सामने आया। मुंबई पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर रही थी। शनिवार को लोकेशन इंदौर में मिलने पर पुलिस दल यहां पहुंचा। इसके बाद मुंबई और इंदौर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया।