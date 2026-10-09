इंदौर में भारत-वेस्टइंडीज टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान बदलेगी यातायात व्यवस्था, दोपहर दो बजे से प्रतिबंधित रहेंगे वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान रेसकोर्स रोड स्थित होलकर स्टेडियम में यातायात व्यवस्था लागू की गई है। व्यवस्था 11 अक्टूबर को दोपहर दो बजे से मैच समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी।

स्टेडियम तक प्रवेश के लिए पैदल मार्ग हुकुमचंद घंटाघर की ओर से और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शको का प्रवेश जंजीरवाला चौराहा से होगा। लेंटर्न तरफ से आने वाले दर्शक पैदल ही स्टेडियम तरफ आ सकते है।