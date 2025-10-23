इंदौर में किन्नरों ने मचाया उत्पात, छत से पत्थर-बर्तन फेंके, जानें पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ओझा कॉलोनी में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में वहां रहने वाले एक किन्नर ने अन्य साथियों को बुलाकर आसपास में रहने वाले अन्य लोगों के साथ मारपीट की। इसमें 7 लोग घायल हुए। पुलिस ने दो किन्नर व एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मंगलवार की रात्रि 9 बजे ओझा कॉलोनी में रहने वाले किन्नर पिंकी का विवाद वहीं रहने वाले सोहनसिंह से हो गया। इसको लेकर पिंकी ने अपनी एक साथी जोया व एक युवक सुमित को वहां बुलाकर सोहनसिंह सहित आसपास रहने वाले युवक के साथ मारपीट की।
मोहल्ले वाले एकत्रित हुए तो तीनों ने मकान की छत पर चढ़कर पत्थर, बर्तन नीचे फेंके, जिससे सोहनसिंह, राजकुमार रघुवंशी, रानीसिंह पंवार, संतोष, विक्रम, घनश्याम, परी व कुसुम घायल हो गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर 112 पुलिस वाहन मौके पर पहुंचा। मामला शांत नहीं होने पर । जब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने सोहनसिंह की शिकायत पर किन्नर पिंकी, जोया व उनका साथी सुमित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
शिकायतकर्ता सोहनसिंह ने बताया कि पिंकी किन्नर वहां रहती है। इसके यहां कई तरह के लोग आते हैं। शराब पीकर हंगामा कर आसपास रहने वालों के साथ अभद्रता करते हैं। कई बार किन्नर को समझाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। मंगलवार को भी उसे समझाया जा रहा था, उसने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की।
शिकायत पर दो किन्नर व एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी। - अमृतलाल गवरी, टीआइ, मंडी थाना नागदा