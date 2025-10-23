मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में किन्नरों ने मचाया उत्पात, छत से पत्थर-बर्तन फेंके, जानें पूरा मामला

    मंगलवार की रात्रि 9 बजे ओझा कॉलोनी में रहने वाले किन्नर पिंकी का विवाद वहीं रहने वाले सोहनसिंह से हो गया। इसको लेकर पिंकी ने अपनी एक साथी जोया व एक युवक सुमित को वहां बुलाकर सोहनसिंह सहित आसपास रहने वाले युवक के साथ मारपीट की।

    By Prakash Prajapat
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:05:49 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:05:49 AM (IST)
    इंदौर में किन्नरों ने मचाया उत्पात, छत से पत्थर-बर्तन फेंके, जानें पूरा मामला
    इंदौर में किन्नरों ने मचाया उत्पात

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ओझा कॉलोनी में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में वहां रहने वाले एक किन्नर ने अन्य साथियों को बुलाकर आसपास में रहने वाले अन्य लोगों के साथ मारपीट की। इसमें 7 लोग घायल हुए। पुलिस ने दो किन्नर व एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मंगलवार की रात्रि 9 बजे ओझा कॉलोनी में रहने वाले किन्नर पिंकी का विवाद वहीं रहने वाले सोहनसिंह से हो गया। इसको लेकर पिंकी ने अपनी एक साथी जोया व एक युवक सुमित को वहां बुलाकर सोहनसिंह सहित आसपास रहने वाले युवक के साथ मारपीट की।

    मामला दर्ज, आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई

    मोहल्ले वाले एकत्रित हुए तो तीनों ने मकान की छत पर चढ़कर पत्थर, बर्तन नीचे फेंके, जिससे सोहनसिंह, राजकुमार रघुवंशी, रानीसिंह पंवार, संतोष, विक्रम, घनश्याम, परी व कुसुम घायल हो गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर 112 पुलिस वाहन मौके पर पहुंचा। मामला शांत नहीं होने पर । जब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने सोहनसिंह की शिकायत पर किन्नर पिंकी, जोया व उनका साथी सुमित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।


    समझाने के बाद भी कोई असर नहीं

    शिकायतकर्ता सोहनसिंह ने बताया कि पिंकी किन्नर वहां रहती है। इसके यहां कई तरह के लोग आते हैं। शराब पीकर हंगामा कर आसपास रहने वालों के साथ अभद्रता करते हैं। कई बार किन्नर को समझाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। मंगलवार को भी उसे समझाया जा रहा था, उसने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की।

    शिकायत पर दो किन्नर व एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी। - अमृतलाल गवरी, टीआइ, मंडी थाना नागदा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.