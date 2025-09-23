मेरी खबरें
    Indore में माल आपूर्ति बंद करने की तैयारी में ट्रांसपोर्टर्स, ट्रकों पर कार्रवाई से हैं परेशान

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 11:00:46 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 11:00:46 PM (IST)
    1. ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ऑनर्स कर रहे हैं आपूर्ति बंद करने की तैयारी
    2. पुलिस अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में नहीं निकला कोई हल
    3. बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर आ सकता है संकट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ऑनर्स शहर की मंडियों और बाजारों में माल आपूर्ति बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में ट्रकों पर हो रही कार्रवाई के बाद ट्रक ऑनर्स यह ऐलान कर सकते हैं। बुधवार को ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने बैठक बुलाई है। ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा है कि पुलिस व प्रशासन के असहयोग के बाद इंदौर के ऑपरेटर अन्य प्रदेश व शहरों के संचालकों को इस संबंध में पत्र लिखने का निर्णय ले रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ऐसा हुआ तो त्योहारी मौसम में शहर के प्रमुख बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर संकट आ सकता है साथ ही व्यापार का भी नुकसान होने की आशंका है।

    इंदौर में आ रहे ट्रकों पर कार्रवाई शुरू

    बीते दिनों बड़ा गणपति पर हुए ट्रक हादसे के बाद से पुलिस ने इंदौर में आ रहे ट्रकों पर कार्रवाई शुरू की है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सीएल मुकाती के अनुसार हाल ये है कि मनमाने तरीके से शहर की मंडियों, ट्रांसपोर्ट नगर और औद्योगिक क्षेत्रों में भी माल ले जा रहे ट्रकों को रोका जा रहा है। हर एक ट्रक पर 5 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक का दंड लगाया जा रहा है। बीते दिनों पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने शिकायत की ओर पुलिस आयुक्त से मिले लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंगलवार को एससीपी ट्रेफिक हिंदूसिंह मुवेल से हमारी चर्चा हुई।

    ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि प्रशासन कम से कम मंडी-औद्योगिक क्षेत्र व ट्रांसपोर्ट नगर वाले वाले रूट को नोटिफाई कर वहां पर माल ले जा रहे ट्रकों को जाने दे। इस पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, हमें तो बस ट्रकों की एंट्री पूरी तरह रोकने और कार्रवाई का ही आदेश दिया गया है।

    आने नहीं दे रहे तो बंद ही कर दे

    बुधवार को ट्रांसपोर्टरों की बैठक बुलाई गई है। ट्रांसपोर्ट संचालकों का कहना है माल से भरे ट्रकों को रोका जा रहा है। बाहर से माल भेजने वाले भी शिकायत कर रहे हैं। बैठक में चर्चा की जाएगी कि ताजा स्थिति में संचालन संभव नहीं है। सभी की सहमति से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सर्कुलर जारी करने जा रही है कि इंदौर के लिए माल की बुकिंग नहीं की जाए। यह सर्कुलर देशभर के ट्रांसपोर्टर को भेजा जाएगा।

