नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तीन पार्षदों की परेशानी बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने इन तीनों पार्षदों को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्यों न उनकी पार्षदी समाप्त कर दी जाए। पार्षदों को 16 दिसंबर से पहले अपना जवाब देना है। हाई कोर्ट ने पार्षदों को यह नोटिस इस संबंध में निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

शासन स्तर पर आवेदन निरस्त होने के बाद दायर की याचिका वर्ष 2022 में हुए इंदौर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतने वाले पार्षद ममता सुनेरे, शिवम यादव और विनिता मौर्य ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था। ये तीनों पार्षद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।