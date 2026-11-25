नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तीन पार्षदों की परेशानी बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने इन तीनों पार्षदों को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्यों न उनकी पार्षदी समाप्त कर दी जाए। पार्षदों को 16 दिसंबर से पहले अपना जवाब देना है। हाई कोर्ट ने पार्षदों को यह नोटिस इस संबंध में निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।
वर्ष 2022 में हुए इंदौर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतने वाले पार्षद ममता सुनेरे, शिवम यादव और विनिता मौर्य ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था। ये तीनों पार्षद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
इनके विरुद्ध दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए, उनका पद रिक्त घोषित करने और उक्त वार्डों में उप चुनाव कराए जाने की मांग करते हुए नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने शासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग ने इस आवेदन को निरस्त कर दिया था।
निरस्ती के इसी आदेश को चुनौती देते हुए सोनिला मिमरोट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि तीनों पार्षदों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। जनता ने कांग्रेस के चुनाव चिह्न का बटन दबाकर उन्हें जिताया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तीनों पार्षदों ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि उनके वार्ड के मतदाताओं के साथ भी गलत किया है। ऐसी स्थिति में उनका चुनाव निरस्त किया जाकर दोबारा चुनाव करवाया जाना चाहिए।
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बुधवार को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क सुनने के बाद सुनेरे, यादव और मौर्य तीनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।