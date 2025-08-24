चित्रकूट में हादसा... चलती स्कॉर्पियो पर गिरा पेड़, रिटायर्ड IFS अधिकारी व पत्नी की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रविवार को चित्रकूट जिले के कर्वी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालूपुर, सुखनंदनपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाइवे-35 (NH-35) पर तेज हवा के चलते चलती स्कॉर्पियो पर अचानक एक विशाल महुआ का पेड़ गिर गया, जिससे कार में सवार बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान बांदा जिले के झीलपुरवा निवासी रिटायर्ड IFS अधिकारी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी (उम्र लगभग 70 वर्ष) और उनकी पत्नी मधु द्विवेदी के रूप में हुई है। दोनों पति-पत्नी किसी पारिवारिक कार्य से स्कॉर्पियो वाहन से जा रहे थे। हादसे में गाड़ी में सवार अन्य तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दुखद हादसे से क्षेत्र में शोक है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है
हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चित्रकूट के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई। प्रारंभिक जांच में तेज हवा और पुराने वृक्ष की अस्थिर स्थिति को हादसे का कारण माना जा रहा है। घटना के बाद NH-35 पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।
