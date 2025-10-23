मेरी खबरें
    इंदौर-बैतूल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक गंभीर घायल

    इंदौर-बैतूल हाईवे पर देवास जिले में बिजवाड़ में गुरुवार सुबह एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई और तीसरा गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को इलाज के लिए इंदौर भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार तीनों युवक धाम कंपनी के कर्मचारी हैं।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 11:38:28 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 11:40:57 AM (IST)
    इंदौर-बैतूल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक गंभीर घायल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। सड़क हादसों के लिहाज से इंदौर बैतूल हाईवे के डेंजर जोन में शामिल बिजवाड़ में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कन्नौद क्षेत्र की कलवार स्थित धागा कंपनी में काम करने बाइक से जा रहे तीन श्रमिकों को एक ट्रक के चालक ने सुबह करीब 9:45 बजे टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए इनको डायल 112 की मदद से कन्नौद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच करके दो को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे की हालत गंभीर है, उसे इंदौर रेफर किया जा रहा है।

    बिजवाड़ पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी अजय डोड ने बताया बिजवाड़ में वन विभाग के कार्यालय से थोड़ा सा आगे कन्नौद की ओर ट्रक के चालक ने बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार 21 वर्षीय निखिल पुत्र लक्ष्मण मर्सकोले निवासी ग्राम बराल्या कन्नौद, 21 वर्षीय सोयम पुत्र संतोष परते निवासी धामनोद जिला हरदा एवं 20 वर्षीय रोहित पुत्र रामभरोस बछानिया निवासी मचवास थाना हरणगांव देवास गंभीर रूप से घायल हो गए।


    एक युवक को इंदौर रेफर किया जा रहा है

    तीनों को कन्नौद के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने निखिल और सोयम को जांच करके मृत घोषित कर दिया। रोहित का गंभीर अवस्था में उपचार किया गया। टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। उधर कन्नौद के बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा ने बताया रोहित की हालत अत्यंत नाजुक है उसे इंदौर रेफर किया जा रहा है।

