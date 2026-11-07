इंदौर में सिंडिकेट बनाकर ड्रग्स की सप्लाई करने वाले दो तस्कर गिरफ्तार, 28.85 ग्राम एमडी जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : छत्रीपुरा पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वाले दो तस्करों को पकड़ा है। आरोपित सिंडिकेट बनाकर ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। एमआईजी क्षेत्र में मुख्य अड्डा बना रखा था। खुफिया सेल के जवानों की मिलीभगत की आशंका है। आरोपितों के कब्जे से 28.85 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक कार जब्त हुई है।

डीसीपी जोन-4 नरेंद्रसिंह रावत के अनुसार पुलिस ने गंगवाल बस स्टैंड पर चैकिंग के दौरान कार( क्रेटा) की तलाशी ली तो आरोपितों से 28.85 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। मौके से आरोपित मोहम्मद अफजल उर्फ अज्जू निवासी छिपा बाखल( मल्हारगंज) और फिरोज निवासी खजरानी कांकड़ ( एमआईजी) को गिरफ्तार कर लिया।