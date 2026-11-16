दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट में चोरी करने पहुंचे दिल्ली-लखनऊ के दो शातिर गिरफ्तार, 6 मोबाइल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में रविवार को पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हजारों प्रशंसक गायक की एक झलक पाने और उनके गानों पर झूमने में व्यस्त थे। वहीं, भीड़ के बीच दिल्ली और लखनऊ से आए दो शातिर मोबाइल चोर दर्शकों की जेबें साफ कर रहे थे।

गोल्ड और सिल्वर पास के जरिए कार्यक्रम में एंट्री करने वाले इन आरोपितों को खजराना पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन आईफोन और तीन सैमसंग सहित कुल छह मोबाइल बरामद किए हैं। घटना सी-21 एस्टेट ग्राउंड की है।