एमपी में 2 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती, दो बार होगी MPPSC परीक्षा, AI व सेमीकंडक्टर से जुड़ेंगे युवा

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। निमाड़ सहित पूरे मध्य प्रदेश में उद्योगों के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और रेडीमेड गारमेंट जैसे क्षेत्रों में युवा अपना काम शुरू कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी करीब दो लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।

यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 85 हजार से अधिक नई भर्तियां की जा चुकी हैं।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की परीक्षाएं अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी। युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए।

नर्मदा जल से निमाड़ में बढ़ा फसल उत्पादन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जल से पेयजल संकट दूर हुआ है। निमाड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहां की मिर्च, सब्जियां और फल-फूल दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। प्रदेश में बिजली उत्पादन पांच हजार मेगावाट से बढ़कर 24 हजार मेगावाट हो गया है। आने वाले दो वर्षों में इसे 32 हजार मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

कांग्रेस पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा- प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आदिवासी समाज के लिए कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 16.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नगर निगम के आधुनिक भवन का लोकार्पण किया।