इंदौर के जू में कानपुर चिड़ियाघर से दो जोड़े इंडियन रॉक पाइथन आए, प्रजनन से बढ़ सकता है कुनबा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने लगी है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कानपुर चिड़ियाघर से आए इंडियन रॉक पाइथन के दो जोड़े मिले हैं। इन सांपों के आने से चिड़ियाघर प्रबंधन को इनके प्रजनन की उम्मीद जगी है। इससे आने वाले समय में इंदौर जू में इंडियन रॉक पाइथन का कुनबा बढ़ सकता है।

दरअसल चिड़ियाघर में पहले से इंडियन रॉक पाइथन का एक जोड़ा मौजूद था, लेकिन यह जोड़ा प्रजनन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा चिड़ियाघर में मौजूद एक अन्य जोड़ा अभी कम उम्र का है। ऐसे में प्रबंधन को एक ऐसे वयस्क जोड़े की जरूरत थी, जो प्रजनन के लिए सक्षम हो। इसी उद्देश्य से कानपुर जू से दो जोड़े मंगवाए गए हैं। अब इनके माध्यम से ब्रीडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की तैयारी है।