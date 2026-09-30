जानापाव से निकली दो नदियां : गंभीर हुई लबालब तो चंबल में नहीं पानी

उदय प्रताप सिंह, इंदौर। इंदौर जिले के महू के समीप स्थिति जानापाव से आठ नदियां निकलती है। इस बार जिले में महू तहसील में सबसे कम 437 मिमी वर्षा हुई है। इसके बाद भी जानापाव से निकलने वाली दो नदियों के अलग-अलग स्थिति है। यहां से निकली गंभीर नदी में जहां अभी कल-कल जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है तो वही चंबल नदी सूखी है।

जिला प्रशासन द्वारा मार्च से मई माह के बीच गंभीर नदी के पुर्नजीवन अभियान के तहत जनसहयोग से नदी के पांच किलोमीटर हिस्से पर काम किया गया। नदी की गाद निकालने के साथ, हाइड्रो जियालाजिकल स्ट्रक्चर बनाए गए। इसी का नतीजा है कि कम बारिश के बाद भी गंभीर में पानी है।

वही चंबल नदी में कोई विशेष कार्य नहीं किया। नतीजा चंबल नदी में पानी नहीं है। अब जिला प्रशासन द्वारा महू में गंभीर नदी के 75 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया में से बचे 70 किलोमीटर के पुर्नउद्धार के लिए 500 करोड़ रुपये की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार के जल शक्ति मिशन को भेजने की तैयारी है। कुओं व तालाबों में पानी, किसानों को मिलेगी राहत महू जनपद पंचायत के सीईओ गिरिराज दुबे के मुताबिक गंभीर नदी के तीन किलोमीटर हिस्से में जानापाव से बेरछा, कैलोद, महूगांव तक के हिस्से में नदी किनारे बने तालाब लबालब है और कुंओं में पानी हैं। नदी के पानी होने के कारण भूजल भी रिचार्ज हुआ। ऐसे में पांच किलोमीटर के दायरे में कृषकों को कृषि कार्य के लिए अगले तीन से चार माह तक कृषि कार्य के लिए पानी की समस्यां नहीं होगी। अभी खेतों में नमी भी नजर आ रही है।