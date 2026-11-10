इंदौर में करीब साढ़े पांच लाख रुपये की 55.61 ग्राम एमडी ड्रग्स तस्करी में दो तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, तस्करी एवं इनकी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नशा मुक्ति अभियान के तहत सघन चेकिंग व धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम शहर में गश्त व चेकिंग के दौरान सुपर कॉरिडोर रोड (सर्विस रोड), पिलर न पी-213 के पास पहुंची।

वहां सड़क किनारे एक बिना नंबर की हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठे दिखाई दिए। पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगे। टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम आमीन मंसूरी और समीर कुरैशी, निवासी रतलाम बताया।

टीम को संदेहास्पद स्थिति प्रतीत होने पर दोपहिया वाहन की चेकिंग की टीम को संदेहास्पद स्थिति प्रतीत होने पर दोपहिया वाहन की चेकिंग की। दोपहिया वाहन में रखे बैग के अंदर से 55.61 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) बरामद हुआ। आरोपित आमीन मंसूरी (30) निवासी अशोक नगर, थाना माणकचौक, रतलाम और समीर कुरैशी, (21) निवासी थाना स्टेशन रोड, रतलाम को गिरफ्तार किया। आरोपियों से की जा रही है पूछताछ दोनों से 55.61 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स (अनुमानित कीमत पांच लाख 50 हजार रुपये) और एक सफेद रंग की बिना नंबर की हीरो पैशन प्रो दोपहिया वाहन (करीब 50 हजार रुपये) जब्त किया। आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) में अपराध 0187/2026, धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपियों से अवैध मादक पदार्थों के स्रोत, नेटवर्क एवं इंदौर में सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।