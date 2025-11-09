मेरी खबरें
    ट्रायसिकल ने ली दो साल के बच्चे की जान... मुंह के बल गिरने से लगी थी अंदरुनी चोट

    गोविंद कॉलोनी में डिलीवरी ब्वाय गोपाल शाह के दो वर्षीय बच्चे अयांश की ट्रायसिकल से गिरने से मौत हो गई। अयांश की ट्रायसिकल लेकर खेल रहा था। घर की चौखट में एक पहिया अटक गया और अयांश मुंह के बल नीचे जा गिरा। बाणगंगा पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 09:23:56 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 09:23:56 PM (IST)
    ट्रायसिकल ने ली दो साल के बच्चे की जान... मुंह के बल गिरने से लगी थी अंदरुनी चोट
    ट्रायसिकल ने ली दो साल के बच्चे की जान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गोविंद कॉलोनी में डिलीवरी ब्वाय गोपाल शाह के दो वर्षीय बच्चे अयांश की ट्रायसिकल से गिरने से मौत हो गई। अयांश की ट्रायसिकल लेकर खेल रहा था। घर की चौखट में एक पहिया अटक गया और अयांश मुंह के बल नीचे जा गिरा। बाणगंगा पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार मूलत: बिहार निवासी गोपाल पत्नी खुशबू और दो बेटों के साथ किराये से रहता है। वह फूड सेलिंग में डिलीवरी ब्वाय का काम करता है।

    मुंह के बल गिर गया बच्चा

    शनिवार सुबह गोपाल तो काम से चला गया था। खुशबू ने दोनों बच्चों को खेलने में लगाया और खुद काम घर का काम करने में व्यस्त हो गई। दो वर्षीय अयांश पैरों से चलाने वाली बच्चों की साइकिल (ट्रायसिकल) पर खेल रहा था। वह पैर चलाते हुए चौखट तक चला गया और मुंह के बल गिर गया।


    रोते हुए सो गया बच्चा, फिर होने लगी...

    बच्चे के रोने की आवाज सुनकर खुशबू दौड़ी लेकिन उस वक्त शरीर पर चोट नजर नहीं आई। बच्चा भी थोड़ी देर बाद रोते हुए सो गया। लेकिन बाद में उसको उल्टियां होने लगी। देर रात गंभीर अवस्था में अस्पताल ले गए लेकिन उसकी मौत हो गई। टीआइ के अनुसार, बच्चे को संभवत: अंदरुनी चोट लगी थी।

