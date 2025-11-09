ट्रायसिकल ने ली दो साल के बच्चे की जान... मुंह के बल गिरने से लगी थी अंदरुनी चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गोविंद कॉलोनी में डिलीवरी ब्वाय गोपाल शाह के दो वर्षीय बच्चे अयांश की ट्रायसिकल से गिरने से मौत हो गई। अयांश की ट्रायसिकल लेकर खेल रहा था। घर की चौखट में एक पहिया अटक गया और अयांश मुंह के बल नीचे जा गिरा। बाणगंगा पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार मूलत: बिहार निवासी गोपाल पत्नी खुशबू और दो बेटों के साथ किराये से रहता है। वह फूड सेलिंग में डिलीवरी ब्वाय का काम करता है।

मुंह के बल गिर गया बच्चा शनिवार सुबह गोपाल तो काम से चला गया था। खुशबू ने दोनों बच्चों को खेलने में लगाया और खुद काम घर का काम करने में व्यस्त हो गई। दो वर्षीय अयांश पैरों से चलाने वाली बच्चों की साइकिल (ट्रायसिकल) पर खेल रहा था। वह पैर चलाते हुए चौखट तक चला गया और मुंह के बल गिर गया।