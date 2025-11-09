MP Road Accident: डिनर के लिए जा रहीं महिलाओं की मोपेड को तेज बाइक ने मारी टक्कर, एक महिला मौत घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: गोराबाजार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। सहेलियों के साथ डिनर करने के लिए दो महिलाएं मोपेड से एक होटल जा रही थी। रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोपेड सवार एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला को चोट आई है।

तिलहरी के सरस्वती कालोनी निवासी संगीता कोरी (55) शिक्षिका है। उनके पड़ोस में सुनीता राजपूत (52) रहती है। दोनों आपस में मित्र थीं। उन्होंने शनिवार की रात को अपनी कुछ अन्य सहेलियों के साथ डिनर करने का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए संगीता और सुनीता मोपेड एमपी 20 एसएक्स 3880 पर सवार होकर तिलहरी के एक होटल जा रहे थे। वो जैसे ही द अर्क कोर्ट यार्ड के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एनके 5095 के चालक ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी।