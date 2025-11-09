MP Road Accident: डिनर के लिए जा रहीं महिलाओं की मोपेड को तेज बाइक ने मारी टक्कर, एक महिला मौत घटना

मेरी खबरें
    MP Road Accident: जबलपुर के गोराबाजार थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तिलहरी निवासी शिक्षिका संगीता कोरी और उनकी सहेली सुनीता राजपूत होटल में डिनर के लिए जा रही थीं, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। हादसे में सुनीता को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 08:51:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 08:53:03 PM (IST)
    MP Road Accident: डिनर करने जा रहीं दो महिलाओं को तेज स्पीड बाइक ने मारी टक्कर, एक की मौत।

    HighLights

    1. पीछे से आई तेज बाइक ने मोपेड को टक्कर मारी।
    2. सुनीता राजपूत को सिर में गंभीर चोटें आईं, मौत हुई।
    3. शिक्षिका संगीता कोरी घायल, अस्पताल में इलाज जारी है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: गोराबाजार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। सहेलियों के साथ डिनर करने के लिए दो महिलाएं मोपेड से एक होटल जा रही थी। रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोपेड सवार एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला को चोट आई है।

    तिलहरी के सरस्वती कालोनी निवासी संगीता कोरी (55) शिक्षिका है। उनके पड़ोस में सुनीता राजपूत (52) रहती है। दोनों आपस में मित्र थीं। उन्होंने शनिवार की रात को अपनी कुछ अन्य सहेलियों के साथ डिनर करने का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए संगीता और सुनीता मोपेड एमपी 20 एसएक्स 3880 पर सवार होकर तिलहरी के एक होटल जा रहे थे। वो जैसे ही द अर्क कोर्ट यार्ड के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एनके 5095 के चालक ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी।


    मोटरसाइकिल की गति अधिक होने से मोपेड को तेज टक्कर लगी। जिससे दोनों महिलाएं मोपेड से छिटक कर सड़क पर गिरी। दुर्घटना में सुनीता को सिर में गंभीर चोट आईं। हादसे के बाद, उनकी अन्य सहेलियां परासरामन, सांई लक्ष्मी और सुनीता की बहू करूणा तुरंत दौड़ी और घायल सुनीता को रसल चौक स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची।

    जहां, चिकित्सकों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपित मोटरसाइकिल चालक भाग गया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव स्वजन को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपित मोटरसाइकिल चालक की तलाश कर रही है।

