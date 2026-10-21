गैंगस्टर लॉरेंस की स्लीपर सेल को फंडिंग कर रहा राजस्थान का टाइसन विश्नोई, इंदौर के प्रॉपर्टी कारोबारियों को धमकाने के मामले में भी सामने आया नाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग की गतिविधियों की जांच में राजस्थान के टाइसन विश्नोई उर्फ हरप्रीत सिंह सैनी की भूमिका सामने आने जांच एजेंसियां सकते में आ गई है। गैंग का सबसे पढ़ा लिखा सदस्य टाइसन ही इंटरनेशनल गेटवे के माध्यम से गैंग की स्लीपर सेल तक आर्थिक मदद पहुंचाता है। शहर के प्रॉपर्टी कारोबारियों को धमकाने के मामले में भी उसकी भूमिका सामने आई है। एक्टर टाइगर श्राफ पर फायरिंग की घटना के बाद लारेंस विश्नोई गैंग से जुड़े मामलों की जांच फिर तेज कर दी है।

जांच में शामिल अफसर के अनुसार लारेंस विश्नोई गैंग पर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज नौ प्रकरणों में 35 से अधिक लोगों को आरोपित बनाया गया है। सभी मामलों में हैरी बाक्सर का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। उस पर विदेश से फोन कर धमकियां देने के आरोप हैं।