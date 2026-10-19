कौन है अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर अनिल पंडित? टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की ली जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोलियां (Tiger Shroff Firing) चला दीं। घटना के तुरंत बाद अमेरिका में मौजूद गैंगस्टर अनिल पंडित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले एक ऑडियो क्लिप में उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को धमकी दी है।

सलमान खान को माफी मांगने की धमकी ऑडियो क्लिप में अनिल पंडित ने अपने साथी हरमन संधू का नाम लिया और अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को लेकर बड़ा बयान दिया। उसने मांग की है कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi gang) और पूरे बिश्नोई समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। पंडित का कहना है कि टाइगर श्रॉफ को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। उसने इसे अपनी पहली और आखिरी चेतावनी बताया है।