Indore में युवती बनकर युवक को मिलने बुलाया, हड़प लिए 47 हजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। युवती की फर्जी आईडी बनाकर युवक से दोस्ती की और फिर मिलने बुलाकर आरोपितों ने डराकर 47 हजार हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक मौसम भास्कर (22) के पास इंस्टाग्राम पर 24 अगस्त को प्रिया ठाकुर के नाम से फॉलो रिक्वेस्ट आई। इसके बाद बात शुरू हुई और व्हाटएस पर बात करने लगे। इसके बाद 26 अगस्त को मैसेज आया कि मिलने के लिए तेजाजी नगर ब्रिज के पास आ जाओ।

मामला सुलझाना है तो रूपये देने पड़ेंगे वहां पहुंचा तो मोरोद तरफ आने के लिए कहा। वहां जा रहा था तभी दोपहिया वाहन पर तीन युवक आए और धमकाने लगे कि मेरी बहन से बात करता है। इसके बाद बाइक की चाबी निकला ली और मोबाइल छिन लिया। फिर कहने लगे कि मामला सुलझाना है तो रूपये देने पड़ेंगे। इसके बाद आरोपितों ने युवक को एक क्यूआर कोड दिया, इसपर 20 हजार रूपये युवक ने दोस्त से ट्रांसफर करवाए।