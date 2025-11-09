Indore में अनोखी ठगी... नकली ज्वेलरी से दुकान सजाई, आरटीजीएस के बहाने उड़ाए 27 लाख के आभूषण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अहमदाबाद के बड़े ज्वेलर के साथ इंदौर में अनोखे तरीके से ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को कारोबारी बताकर 27 लाख रुपये के सोने के आभूषण ले लिए। ठगी को अंजाम देने से पहले उसने बाकायदा सोना-चांदी की दुकान खोली और उसमें नकली ज्वेलरी सजाई। ज्वेलर को आभूषण लेकर बुलाया और आरटीजीएस करने का बहाना बनाकर फरार हो गया।
घंटों बाद भी ठग दुकान पर नहीं लौटा तो पता चला कि उसने दो दिन पहले ही फर्जी आइडी से दुकान किराए पर ली थी। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल गली का है।
क्या है पूरा मामला
रमेश कुमार घांची की शिकायत पर शशांक उर्फ अक्षय सोनी और राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रमेश का दीपालीनगर ओढव (अहमदाबाद, गुजरात) में जिनेश्वर ज्वेलर्स के नाम से सोना-चांदी का व्यवसाय है। उन्होंने पुलिस को बताया कि दो अक्टूबर को राहुल पुत्र छोटेलाल सोनी और शशांक पुत्र संतोष कुमार सोनी अहमदाबाद आए थे। आरोपितों ने ज्वेलरी व्यापार की बात करते हुए बताया कि उनका हर महीने लाखों रुपये का टर्नओवर है और वे गुजरात से आभूषण खरीदकर इंदौर में बेचते हैं।
आरोपितों ने भाव-ताव कर 50 हजार रुपये एडवांस दिए और शुक्रवार को रमेश चालक जीतू भाटी के साथ आभूषण लेकर शशांक की दुकान स्वर्णकार ज्वेलर्स पर पहुंचे। उन्होंने 325 ग्राम सोने की बालियां और नोज पिन की डिलीवरी की। शशांक ने दोनों को चाय-नाश्ता करवाया और कहा कि वह बैंक से आरटीजीएस करवाकर आता है।
इसके बाद शशांक ने आभूषण लेकर फोन बंद कर दिया और फरार हो गया। घंटों बाद भी नहीं लौटने पर रमेश ने आसपास पूछताछ की, तब पता चला कि शशांक ने दो दिन पहले ही फर्जी दस्तावेजों से दुकान किराए पर ली थी।
आरोपी फरार
द्वारकापुरी पुलिस के अनुसार, शशांक ने यह दुकान शुभम चौहान से किराए पर ली थी, जिसने दुकान पर किराए से देने का बोर्ड लगा रखा था। शशांक ने खुद को बजरंग चौक सुभाष नगर महोबा (उत्तर प्रदेश) का निवासी बताया था। पुलिस ने शुभम से आइडी कार्ड और अनुबंध की प्रति जब्त कर ली है। फिलहाल उसका मोबाइल बंद है और आखिरी लोकेशन इंदौर की ही मिली है।
इसे भी पढ़ें- मध्यप्रदेश के रतलाम में भूकंप के झटके, रात में दहशत का माहौल, प्रशासन सतर्क