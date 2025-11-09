Indore में अनोखी ठगी... नकली ज्वेलरी से दुकान सजाई, आरटीजीएस के बहाने उड़ाए 27 लाख के आभूषण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अहमदाबाद के बड़े ज्वेलर के साथ इंदौर में अनोखे तरीके से ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को कारोबारी बताकर 27 लाख रुपये के सोने के आभूषण ले लिए। ठगी को अंजाम देने से पहले उसने बाकायदा सोना-चांदी की दुकान खोली और उसमें नकली ज्वेलरी सजाई। ज्वेलर को आभूषण लेकर बुलाया और आरटीजीएस करने का बहाना बनाकर फरार हो गया।

घंटों बाद भी ठग दुकान पर नहीं लौटा तो पता चला कि उसने दो दिन पहले ही फर्जी आइडी से दुकान किराए पर ली थी। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल गली का है। क्या है पूरा मामला रमेश कुमार घांची की शिकायत पर शशांक उर्फ अक्षय सोनी और राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रमेश का दीपालीनगर ओढव (अहमदाबाद, गुजरात) में जिनेश्वर ज्वेलर्स के नाम से सोना-चांदी का व्यवसाय है। उन्होंने पुलिस को बताया कि दो अक्टूबर को राहुल पुत्र छोटेलाल सोनी और शशांक पुत्र संतोष कुमार सोनी अहमदाबाद आए थे। आरोपितों ने ज्वेलरी व्यापार की बात करते हुए बताया कि उनका हर महीने लाखों रुपये का टर्नओवर है और वे गुजरात से आभूषण खरीदकर इंदौर में बेचते हैं।