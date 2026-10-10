इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के समर्थक से मारपीट के बाद हंगामा, पुलिस से झूमाझटकी; टीआई सहित पांच पुलिसकर्मी हटाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : एरोड्रम थाना में शुक्रवार को पुलिस और विधायक समर्थकों में विवाद हो गया। मामले ने तूल पकड़ लिया और सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। देर रात अफसरों ने एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी देवेन्द्र सिंह कुशवाह सहित पांच पुलिसकर्मियों को हटा दिया।

मामले की शुरुआत अजय दुबे के साथ हुई मारपीट से हुई थी। अजय थाना में रिपोर्ट लिखवाने गया था। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने घंटे तक एमएलसी तक नहीं करवाई। इसके बाद विधायक गोलू शुक्ला के समर्थक पंकज चौबे थाने पहुंचे।