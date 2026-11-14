इंदौर में वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास... 15 साल की उम्र में बने दुनिया के सबसे युवा टी-20 कप्तान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंदौर में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट में बिहार टीम की कमान संभालते ही क्रिकेट जगत में एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। महज 15 वर्ष और 232 दिन की उम्र में मैदान पर उतरते ही सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेट इतिहास के सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए हैं।

तोड़ा क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का विश्व रिकॉर्ड इस उपलब्धि के साथ वैभव सूर्यवंशी ने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का पिछला विश्व रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। वुकुसिक ने 7 अगस्त 2025 को साइप्रस के विरुद्ध खेले गए एक अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबले में 17 वर्ष और 311 दिन की आयु में अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर यह कीर्तिमान स्थापित किया था।