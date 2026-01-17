यूपी के मंत्री बोले- मर्णिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ का वीडियो AI से बनाया गया, अहिल्याबाई सहित अन्य मूर्तियां सुरक्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, नईदुनिया/वाराणसी: वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के दौरान बुलडोजर से मढ़ी (चबूतरा) और इस पर सजी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सहित अन्य कलाकृतियां तोड़े जाने को लेकर उपजे विवाद पर शुक्रवार को सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में स्टांप एवं पंजीयन शुल्क राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने प्रेस कान्फ्रेंस कर मूर्तियों को तोड़े जाने का वीडियो AI से बनाकर भ्रामक ढंग से प्रसारित करने का आरोप लगाया। इस बयान ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।

प्रशासन अभी तक तोड़फोड़ को चूक और मूर्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं होने का दावा कर मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ, विपक्ष इस मामले को सनातन धर्म का अपमान बता रहा है। रवींद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया कि भाजपा वाराणसी में विकास को नित नए आयाम दे रही है। सनातन का सम्मान भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया।

कलाकृतियों को सुरक्षित रखा गया साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही अहिल्याबाई की जयंती मनाना शुरू किया। नव्य भव्य श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में अहिल्याबाई की भव्य मूर्ति स्थापित की गई। मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ व कलाकृतियों का वीडियो गलत ढंग से दिखाने में AI का इस्तेमाल किया गया है। घाट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है। पुनर्विकास के दौरान कलाकृतियों को हटाकर संस्कृति विभाग के गुरुधाम स्थित परिसर में सुरक्षित रखा गया है। मणिकर्णिका घाट के विकास के बाद घाट पर मढ़ी का पुन: निर्माण कर सभी मूर्तियों, कलाकृतियों को सजाया-संवारा जाएगा। घाट के पुनर्निमाण के बाद लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। चिमनी बनाने के साथ शवदाह के लिए 38 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। इससे घाट नव्य और भव्य दिखेगा।