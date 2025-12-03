आईएएस संतोष वर्मा को 'बरी' करने वाले तत्कालीन जज विजेंद्रसिंह रावत ने मांगी जमानत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आरक्षण को लेकर ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के फर्जी फैसला कांड में नया मोड़ आ गया है। जांच की जद में आए तत्कालीन स्पेशल जज विजेंद्रसिंह रावत ने सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है। पुलिस ने जमानत का विरोध करने की तैयारी की है। रावत 20 दिन पूर्व ही निलंबित हुए हैं। आईएएस संतोष वर्मा फर्जी फैसला कांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। पुलिस विजेंद्रसिंह रावत को ही प्रमुख संदेही मान रही थी।

हाई कोर्ट से पूछताछ की अनुमति भी मांगी गई थी। हाल ही में हाई कोर्ट ने रावत को निलंबित किया और पूछताछ की अनुमति दे दी। भनक लगते ही रावत ने मंगलवार को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर दी। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए आरोपों से इन्कार करते हुए कहा है कि वह खुद इस केस में फरियादी हैं। अब पुलिस रावत को अग्रिम जमानत देने का विरोध करेगी। एसीपी विनोद दीक्षित ने पुष्टि करते हुए कहा जज की जमानत का विरोध किया जाएगा।