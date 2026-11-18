नईदुनिया न्यूज, मानपुर। मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भिचौली में बेटी को तलाशने गए पिता महेश भूरिया की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के विरोध में बुधवार सुबह ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर मानपुर थाने के सामने पहुंचे स्वजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर रास्ता जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

आरोपितों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण बुधवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में स्वजन और ग्रामीण महेश भूरिया का शव लेकर मानपुर थाने के सामने पहुंचे और हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि हत्या के सभी आरोपितों के मकान बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए जाएं। जाम की सूचना पर मानपुर थाना प्रभारी अरुण कुमार सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।