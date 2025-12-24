मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मैंने तुम्हारा इंतजाम करवा दिया है', गाड़ी टकराई तो भड़का वसीम खान, हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी

    Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में गाड़ी टकराने के बाद एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी दी। उसको कॉल लगाया और कहा कि मेरे पास ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 07:00:26 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 07:02:27 PM (IST)
    'मैंने तुम्हारा इंतजाम करवा दिया है', गाड़ी टकराई तो भड़का वसीम खान, हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी
    इंदौर में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी दी (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. इंदौर में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी दी
    2. पुलिस ने आरोपी वसीम खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है
    3. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गाड़ी टकराने के बाद एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी दी। उसको कॉल लगाया और कहा कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीर है। मैंने तुम्हारा इंतजाम करवा दिया है। पुलिस ने देर रात आरोपित वसीम खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लसूड़िया पुलिस के अनुसार 7 दिसंबर को फरियादी कसक का स्कूटर बाइक से टकरा गया था। उस वक्त उसका भाई स्कूटर चला रहा था। गाड़ी में नुकसान होने पर बाइक (एमपी 09एडब्ल्यू 9207) के चालक ने 10 हजार रुपये दिए और गाड़ी ठीक करवा दी।

    कसक का आरोप है इसके बाद अनजान नंबर से कॉल आया और उसने वसीम खान नाम बताया। उसने पहले युवती से जानकारी ली। बाद में कहा मेरे पास तुम्हारी तस्वीर आ गई है। मैं तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। उसने कहा कि तुम्हें 15 दिन के अंदर घायल करूंगा। मैं तांत्रिक हूं। घटना की हिंदू संगठन को जानकारी लगी तो थाने पहुंचे और वसीम निवासी श्रीनगर कांकड़ के खिलाफ केस दर्ज करवाया।


    यह भी पढ़ें- इंदौर का 'सैंडविच किंग', स्वाद ऐसा कि दुनिया दीवानी, एक महीने में 5 करोड़ की सेल

    हिंदू संगठन ने लगाया लव जिहाद का आरोप

    मुस्लिम युवक को पकड़ा, मंगलवार रात आजाद नगर थाना क्षेत्र में भी हंगामा हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने बगैर कार्रवाई के दोनों को छोड़ दिया। टीआइ लोकेशसिंह भदौरिया ने कहा युवती मर्जी से आई थी। घटना तीन ईमली बस अड्डे की है।

    हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी उप्र के सहीम पुत्रल मोहम्मद सलीम को हिंदू युवती के साथ पकड़ा। आरोप लगाया कि वह हिंदू युवती को बहसा फुसला कर ले जा रहा है। हालांकि बाद में युवती ने कहा मैं सहीम के साथ दो साल से रह रही हूं। दोनों काम के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.