इंदौर जल कांड: 18 मौतें, 99 मरीज अस्पताल में और 16 आईसीयू में जिंदगी-मौत के बीच, अभी भी नलों से आ रहा 'जहरीला' पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक दावों के उलट, अब 18वीं मौत का मामला सामने आया है। कुलकर्णी नगर निवासी 80 वर्षीय वृद्धा हरकुंवर की दूषित पानी के कारण मौत हो गई है। वह भागीरथपुरा में अपनी बेटी के घर रुकने आई थीं। एक ओर जहां मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर सर्वे न करने और हकीकत छुपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

बेटी के घर रुकने आई मां की गई जान मृतक महिला की बेटी निर्मला ने बताया कि उनकी मां हरकुंवर 20 दिसंबर से भागीरथपुरा स्थित उनके घर रुकने आई थीं। 30 दिसंबर को उन्हें अचानक उल्टी-दस्त की गंभीर समस्या हुई। पहले निजी क्लीनिक में इलाज कराया गया, फिर तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें वापस उनके बेटे के घर कुलकर्णी नगर भेज दिया गया। वहां एक जनवरी की रात उनकी मौत हो गई और दो जनवरी को अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि यह मौत दूषित पानी की वजह से हुई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनके घर की सुध नहीं ली है।