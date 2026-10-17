जलसंकट : इंदौर में नगर निगम के 361 बोरिंग अभी से सूखे, वार्डों में जल्द कराए जाएंगे 200 बोरिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : ग्रीष्मकाल में संभावित जलसंकट से निपटने के लिए नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गर्मी के तेवर अभी तीखे नहीं हुए हैं, ग्रीष्मकाल भी दूर है, लेकिन नगर निगम का सर्वे बताता है कि शहर में निगम के 361 बोरिंग पूरी तरह से सूख चुके हैं। इन बोरिंग के निकट भविष्य में दोबारा रिचार्ज होने की कोई संभावना भी नहीं है।

शहर में 85 हजार से ज्यादा परिवार हैं जिन्हें अलग-अलग कारणों से पर्याप्त नर्मदा जल नहीं मिल पा रहा है। 52 हजार से ज्यादा घर तो ऐसे हैं जिनकी दहलीज पर अब तक नर्मदा लाइन पहुंची ही नहीं। अनुमान है कि इस बार निगम को ग्रीष्मकाल में कम से कम 1200 टैंकरों की आवश्यकता पडेगी। इतनी बड़ी संख्या में टैंकरों की पूर्ति के लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम 100 टैंकर खरीदने जा रहा है।

इन छह वार्डों में है सबसे ज्यादा संकट सर्वे में वार्डवार आंकलन भी किया गया है। यह बताता है कि शहर के छह वार्ड ऐसे हैं जहां अभी से पानी का गंभीर संकट दिखाई पड़ने लगा है। वार्ड 36 के मायाखेड़ी, अरंडिया, निपानिया और पिपलियाकुमार जैसे क्षेत्रों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां 12 हजार परिवारों के पास नर्मदा कनेक्शन नहीं है। मायाखेड़ी और निपानिया में तो अभी से टैंकरों के चक्कर शुरू हो गए हैंं। इसके अलावा वार्ड 16 में करीब 7500, वार्ड 30 में 3470, वार्ड 37 में 3000, वार्ड 79 में 2000 और वार्ड 20 में 1500 परिवार हैं जो नर्मदा कनेक्शन से वंचित हैं। वार्डों में कराए जाएंगे 200 बोरिंग नगर निगम ने वार्डों में नए बोरिंग की तैयारी भी कर ली है। सर्वे में यह बात सामने आई है कि जलसंकट से निपटने के लिए 200 नए बोरिंग की आवश्यकता होगी। इनमें से 100 बोरिंग के लिए निविदाएं जल्द ही आमंत्रित की जाएंगी।