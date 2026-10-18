इंदौर में गहराया जल संकट, अब हर शहरवासी रोज बचाएगा एक लीटर पानी, घरों से लेकर स्कूल तक चलेगी मुहिम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कम बारिश के चलते शहर में जल संकट की चिंता बढ़ने लगी है। भूमिगत जलस्तर नीचे जाने से कई बोरिंग में पानी कम आने लगा है। ऐसे में पानी की हर बूंद बचाने के लिए समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। रविवार को समाजसेवी संस्था अमृत-संचय ने बिचौली मर्दाना स्थित जैविक सेतु पर जल संरक्षण को लेकर परिचर्चा आयोजित की।

इसमें शहर के समाजसेवियों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर पानी बचाने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की। बैठक में ‘इंदौर अमृत संचय अभियान’ के माध्यम से शहरभर में जनजागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। रोजाना कम से कम एक लीटर पानी बचाने की अपील परिचर्चा में तय किया गया कि जल संकट से निपटने के लिए हर नागरिक को अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। लोगों से रोजाना कम से कम एक लीटर पानी बचाने की अपील की जाएगी। नलों में एरेटर लगाने, पानी की धार कम रखने, जरूरत के अनुसार ही गिलास भरने और टपकते नलों को तुरंत ठीक कराने सहित छोटे कदमों से बड़ी बचत हो सकती है। कारों को रोज पानी से धोने के बजाए सूखे कपड़े से साफ करने की सलाह भी दी गई।