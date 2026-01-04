इंदौर के इन क्षेत्रों में पेयजल स्रोत की होगी जांच, कलेक्टर ने दिया क्लोरीनीकरण का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले की सभी नगर परिषदों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जल स्रोत की जांच की जाएगी।सात दिन में बोरवेल, हैंडपंप, कुएं और टंकियों की जांच करने के साथ ही क्लोनीकरण किया जाएगा। जल के प्रमुख स्रोतों के आसपास नियमित साफ-सफाई कर पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत व सफाई भी होगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतो की जांच का अभियान चलाया जाएगा।

जल स्रोतों से पेयजल के सैंपलिंग एवं टेस्टिंग कलेक्टर शिवम वर्मा ने बैठक लेकर जल व्यवस्था की निगरानी और जांच करने के निर्देश दिए।बैठक में कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिले के समस्त जल स्रोतों बोरवेल, हैंडपंप, कुएं, जल टंकियां एवं अन्य पेयजल स्रोत शामिल हैं का नियमित क्लोरीनीकरण किया जाए। इसके साथ ही सभी जल स्रोतों से पेयजल के सैंपलिंग एवं टेस्टिंग की जाए। जल स्रोतों के आसपास नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा समस्त पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत एवं समुचित सफाई कराई जाए।