इंदौर में पेयजल लाइन में लीकेज सुधार के कारण 20 टंकियों से प्रभावित रहेगा जलप्रदाय, अन्नपूर्णा से बाणगंगा तक के क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

नईदुनिया प्रतिदिन, इंदौर : राजेंद्र नगर मेन रोड पर नर्मदा जलप्रदाय परियोजना की 1200 एमएम व्यास की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज सुधार कार्य के चलते मंगलवार को शहर की 20 टंकियों से होने वाला जलप्रदाय प्रभावित रहने की आशंका है।

टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर पाने के कारण संबंधित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कम हो सकती है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार 12 अक्टूबर को राजेंद्र नगर मेन रोड पर पीएससी ग्रेविटी मेन पाइप लाइन में लीकेज सुधार कार्य के लिए नर्मदा जलप्रदाय परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण के सभी पंप दोपहर 3:50 बजे बंद किए गए थे।