मौसम : इंदौर में दो दिन छाएंगे बादल, बूंदाबांदी की संभावना, सप्ताह के अंत में पारा फिर ढाएगा सितम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर में अगले दो दिन बादल छाएंगे और शहर के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। ऐसे में आगामी सप्ताह के शुरुआती दिनों में शहरवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन सप्ताह के अंत में बादल छंटने पर पारा बढ़ेगा। इसके प्रभाव से शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ेगी।

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी एचएस पांडे के मुताबिक वर्तमान में दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर की ओर से नमी इंदौर की ओर लेकर आ रही है। इसके प्रभाव से इंदौर में अगले दो दिन बादल छाएंगे और बूंदाबांदी हाेगी।

वहीं वर्तमान में एक अवदाब क्षेत्र उत्तर पूर्वी मप्र से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। आगामी दिनों में कमजोर होकर निम्म दाब के क्षेत्र में परिवर्तित होगा। इसका इंदौर सहित पश्चिमी मप्र पर ज्यादा प्रभाव नहीं है लेकिन इसका प्रभाव उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी मप्र में दिखाई दे रहा है।

शनिवार को शहर में आंशिक बादल छाए और दोपहर में निकली धूप ने गर्मी व उमस का अहसास करवाया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को भी शहर में बादल छाएंगे और छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। दिन व रात का तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा।

इंदौर से मानसून की विदाई अपने तय समय पर होगी

इसके कारण पूर्वी मप्र के जिलों में कही-कही तेज वर्षा हो रही है। इस तरह की गतिविधियां रविवार को भी इस क्षेत्र में जारी रहेगी। मौसम विज्ञानी पांडे मुताबिक इस बार इंदौर से मानसून की विदाई अपने तय समय पर होगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून विदा होगा। वही सप्ताह के अंत तक दोपहर की गर्मी शहरवासियों को परेशान करेगी। सुबह व रात में बादलों व हवाओं के कारण गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है।

शुक्रवार रात मालवा मिल, पलासिया क्षेत्र में हुई वर्षा, दोपहर में गर्मी व उमस ने सताया

शुक्रवार रात तीन बजे मालवा मिल, विजयनगर, पलासिया सहित शहर के कुछ हिस्से में वर्षा हुई, शेष हिस्सा सूखा रहा। शनिवार सुबह शहर में हल्के बादल छाए और धूप ने गर्मी व उमस का अहसास करवाया। दिन में हवाएं 25 से 28 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से चली।

इस वजह से बीते दिनों जहां तेज गर्मी से शहरवासी परेशान थे, वहीं शनिवार को राहत रही। शनिवार को शहर में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को बादल छाएंगे और शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। दिन व रात का तापमान सामान्य के आसपास रहेगा।

इस सप्ताह ऐसा रहेगा तापमान

दिनांक अधिकतम न्यूनतम 27 सितंबर 31.0 23.0 28 सितंबर 31.0 23.0 29 सितंबर 32.0 24.0 30 सितंबर 33.0 24.0 01 अक्टूबर 33.0 23.0 02 अक्टूबर 34.0 23.0 03 अक्टूबर 34.0 23.0

नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में

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